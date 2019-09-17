СМИ: россиянин, причастный к крупнейшей хакерской атаке на банки США, готов признать вину

Россиянин Андрей Тюрин, ранее экстрадированный из Грузии в США, якобы готов признать вину в хакерских атаках на американские финансовые учреждения. Об этом 16 сентября пишет Bloomberg.

По данным издания, Тюрин уже заключил соглашение с федеральными прокурорами и собирается принять участие в слушаниях в суде в Нью-Йорке на следующей неделе. Адвокат россиянина не стал комментировать эту информацию.

Напомним, Тюрина экстрадировали из Грузии в сентябре 2018 года. Когда он предстал перед судом впервые, то вину отрицал. Секретная служба США утверждала, что россиянин причастен к крупнейшей в истории Америки краже данных потребителей у финансового учреждения. Были похищены данные более 100 млн человек, 80% из них составляли клиенты банка JPMorgan. По одной из статей, по которым предъявлено обвинение Тюрину, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Добытые незаконным путем средства, по мнению американских следователей, шли на манипуляции с акциями, азартные игры в Интернете и отмывание денег.