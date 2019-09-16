Уроки прошлого: каждый австралиец, имеющий дизельную машину VW Group, получит по 1400 долларов

Несмотря на то, что Volkswagen, как писали в советских газетах, «решительно встал на путь исправления», за ошибки прошлого (то есть дизельгейт) ему приходится расплачиваться до сих пор. Юридическая фирма Bannister Law заявила, что достигла соглашения с немецким автопроизводителем, по которому Volkswagen выплатит компенсации примерно ста тысячам автовладельцев в Австралии.

Речь идет о сумме от 87 до 127 миллионов долларов. Каждому владельцу Volkswagen, Audi или Skoda, на автомобилях которых стоят дизельные двигатели серии ЕА189, достанется примерно по 1400 долларов, пишет 16 сентября Gizmodo. В первую очередь выплаты получат хозяева дизельных Golf, Passat и Jetta 2008-2015 годов выпуска, независимо от того, обращались они к юристам или нет.

Соглашение между австралийской юридической фирмой Bannister Law и Volkswagen Group Australia еще должно получить одобрение Федерального суда страны, но представители немецкого концерна уже назвали его «значительным шагом к полному разрешению судебных исков, связанных с дизелями в Австралии». Volkswagen надеется окончательно урегулировать все вопросы и выплатить деньги уже в 2020 году.

Ранее комиссия по конкуренции и защите потребителей Австралии провела расследования в отношении Volkswagen, в результате которого автопроизводитель согласился предоставить пострадавшим покупателям «денежную компенсацию, замену или ремонт» дефектных автомобилей.

Реклама



Скандал с использованием Volkswagen Group дизельных двигателей с компьютерными блоками управления, которые намеренно искажали результаты экологических тестов на вредные выбросы, разразился в 2015 году. В результате концерн был вынужден выплатить многомиллиардные штрафы, некоторые топ-менеджеры были арестованы, а сама компания для восстановления репутации решительно поменяла стратегию развития и переключилась на создание электромобилей. На проходящем сейчас автосалоне во Франкфурте Volkswagen представил свой первый серийный электромобиль нового поколения ID.3, который призван открыть новую эпоху в истории всей VW Group.