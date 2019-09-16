Чемпион 2017 года стал «счастливым неудачником» на теннисном турнире St. Petersburg Open 2019

На международном теннисном турнире St. Petersburg Open 2019 вечером 16 сентября завершились квалификационные соревнования.

Чемпион 2017 года Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №99 мирового рейтинга) проиграл Лукашу Росолу (Чехия, №152) 6:4, 6:7, 4:6, но, по решению организаторов, прошёл в первый круг как «лаки лузер» (спортсмен, проигравший матч на завершающей стадии отборочных соревнований, но включённый по ряду дополнительных показателей в основную сетку турнира). Он сыграет в первом круге с Янко Типсаревичем (Сербия, №250). Лукаш Росол поборется за выход в следующую стадию соревнований с другим победителем квалификации – Егором Герасимовым (Белорусия, №129).

Андрей Рублев (Россия, №38) получил в соперники Илью Ивашку (Белорусия, №144), а Евгений Донской (Россия, №118) — «лаки лузера» Маттео Виолу (Италия, №204). Кстати, победитель этой пары во втором круге будет сражаться с сильнейшим теннисистом турнира, четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Подробнее о непростом характере главной сенсации сезона читайте в материале «Фонтанки».

Алексей Ватутин (Россия, №183) сыграет с Мартоном Фучовичем. Победитель этой встречи во втором раунде выйдет на четвёртого «сеяного» Борну Чорича.

Кроме того, определились два участника второго круга. Адриан Маннарино (Франция, №59) победил в первом раунде Стефано Травалью (Италия, №80) – 7:5, 6:2, а Михаил Кукушкин (Казахстан, №57) – Янника Синнера (Италия, №137) 6:3, 7:6.