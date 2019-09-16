Бункер «Другой России» обыскала полиция. Задержаны почти 30 человек

Незарегистрированная партия Эдуарда Лимонова «Другая Россия» сообщает вечером 16 сентября об обыске в столичном штабе организации — бывшем знаменитом «бункере нацболов».

Силовики пришли с распоряжением об оперативно-розыскном мероприятии — якобы в бункере некие Иван и Кирилл хранят оружие и боеприпасы. В «Другой России» заверили, что никаких Ивана и Кирилла в штабе партии не было. Это не помешало силовикам задержать 29 человек, находившихся в бункере. Автозак с задержанными уехал в Тверское ОВД. Кроме того, силовики изъяли жесткие диски двух компьютеров и три карты памяти.

Отметим, ранее 16 сентября «другороссы» провели акцию: вывесили баннер «Свободу политзекам» прямо у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ



16 сентября, московские нацболы провели акцию в поддержку политзаключенных – на здании Главного Управления МВД по г.Москве был вывешен баннер "Свободу политзекам".

Своей акцией нацболы выражают солидарность с подвергнутыми репрессиям в РФ. pic.twitter.com/PSgkttXxXJ — Другая Россия (@drugoros) September 16, 2019

Напомним, «Другая Россия» – незарегистрированное объединение, возникшее на месте запрещенной в РФ национал-большевистской партии.