Volkswagen создает собственную операционную систему, потому что запутался в чужих. Компания делает «микро-интернет» для автомобилей

Концерн Volkswagen планирует создать свою собственную операционную систему, которая будет управлять всей электронной «начинкой» автомобилей, выпускаемых концерном.

На сегодняшний день автомобиль в среднем может содержать до 70 различных электронных узлов, имеющих собственное программное обеспечение, и заставить все это работать вместе порой бывает трудно, пишет 16 сентября Clean Technica. Отсутствие должного «взаимопонимания» между электронными узлами может сделать поездку невозможной. Например, неработающий модуль GPS способен отключить трансмиссию и обездвижить автомобиль, такие же последствия порой влечет сбой в информационно-развлекательной системе.

Поэтому Volkswagen решил разработать единое программное обеспечение, которое будет управлять всей электроникой автомобиля: от водительских приборов и центрального дисплея до ходовой и даже интернет-сервисов. Так системы будут работать слаженно и бесперебойно, считают специалисты немецкого концерна.

Ранее проблемы программного обеспечения были отданы на откуп разным брендам, входящим в VW Group. Теперь решено объединить их в единую платформу, которая будет использоваться всеми марками концерна.

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За основу «операционной системы Volkswagen» возьмут хорошо зарекомендовавший себя на миллионах устройств Android. Выбор обусловлен не только надежностью этой системы, но и развитой экосистемой и наличием большого числа независимых разработчиков.

Кроме того, Volkswagen пересмотрит принцип соединения отдельных узлов друг с другом. Обычно в современных автомобилях используют так называемую CAN-шину (Controller Area Network). Ее планируется заменить несколькими сетевыми Ethernet-контроллерами, то есть фактически внутри машины будет построен микро-интернет.