«На сколько застряли, неизвестно». Самолет из Сардинии в Петербург продолжает задерживаться

Пассажиров рейса авиакомпании S7 № 6126 из аэропорта Ольбия в Италии начали расселять по гостиницам. Об этом «Фонтанке» вечером 16 сентября сообщили читатели.

«Когда будет вылет обратно, не сообщают! На сколько там застряли, неизвестно», – пишет Марианна. По данным другого пассажира неудачного рейса, «самолет собираются чинить». В справочной авиакомпании подтверждают задержку, однако о ее причинах не говорят.

Напомним, прибыть в Петербург рейс должен был еще в 18.30, затем время прилета сдвинулось на 2 часа ночи. Теперь же, если верить онлайн-табло аэропорта «Пулково», самолет из Ольбии прибудет в Северную столицу только в 6.20 утра 17 сентября.