«Денежное вознаграждение, интересное времяпровождение». В России ищут добровольцев для лежания в ванной

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) ищет добровольцев для участия в эксперименте по изучению влияния невесомости на организм человека. Об этом сообщается на странице института «ВКонтакте» 16 сентября.

«ИМБП РАН сообщает о наборе испытателей из Москвы и Московской области для участия в исследовании, которое будет проводится с использованием специальных иммерсионных ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости», – говорится в сообщении.

Испытателями могут стать здоровые мужчины без вредных привычек возрастом от 24 до 40 лет, ростом до 180 см и весом до 80 кг. И только из Москвы и Московской области. Эксперимент продлится три недели. В состоянии невесомости же добровольцам придется провести пять суток. Все это время они будут находиться под наблюдением врача.

«Испытателям гарантируется денежное вознаграждение, интересное времяпровождение, знакомство с процессом получения научных данных, которые используются для разработки практических рекомендаций для космонавтов, а также важны для развития практической медицины, так как воздействие иммерсионной ванны на человека широко применяется в лечебных целях уже более 10 лет», – уточнили в ИМБП РАН.