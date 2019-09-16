На Морской набережной жильцы жалуются на отсутствие воды. Дом на временном снабжении

Водопровод лопнул возле одного из жилых зданий в Василеостровском районе Петербурга днем 16 сентября. Бригада выехала проверять состояние временной трубы.

Об отсутствии холодной воды на верхних этажах в доме номер 31 по Морской набережной «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, на горячей линии ГУП «Водоканал» им ответили, что дом запитан по временной схеме, недружелюбно добавив, что жителям высоких этаже придётся потерпеть. «Фонтанка» позвонила по тому же номеру, оператор снова объяснил, что дом находится на временной схеме водоснабжения, но предприятие отправило туда бригаду проверить, не оказался ли рукав поврежден.

В пресс-службе ГУПа добавили, что переводить на «времянку» абонентов пришлось из-за вытекания на 155-миллиметровой трубе, в четыре часа дня оно было локализовано. Представитель Водоканала также отметил, что жалоб на отсутствие воды от жильцов не поступало, при этом аварийная бригада действительно еще раз выехала на место прорыва.