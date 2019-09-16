Американские СМИ пишут, что дачи российских дипломатов в США использовались для шпионажа в течение нескольких лет

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке якобы использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории США. Об этом 16 сентября пишет Yahoo News.

Напомним, доступ к этой недвижимости Россия потеряла в 2016 году по решению президента Барака Обамы. По данным источников издания, вероятность утечки информации из-за «дачных шпионов» была так велика, что ЦРУ и ФБР якобы даже прервали связь с некоторыми из своих агентов в России.

При этом российская спецоперация якобы стартовала в начале 2010-х годов. Тогда, как пишет Yahoo News, агенты пытались завербовать многих представителей американского истеблишмента — в частности, бизнесмена Картера Пейджа (позже он вошел в избирательный штаб Дональда Трампа). А на территории «дач» было размещено специальное оборудование для прослушки.

В 2016 году об использовании российских резиденций для шпионажа официально заявил Обама, однако никаких подробностей он не указывал. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова все обвинения отрицала и заявляла, что после того, как резиденции покинули россияне, их могли использовать американские спецслужбы для провокации.