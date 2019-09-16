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16.09.2019 22:12
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Эхо «Буквоеда». В сейфе директора крупнейшей сувенирной компании России искали следы незаконной наличности

Обыски в крупнейшей сувенирной сети России «Проект 111» связаны с делом о незаконной банковской деятельности. Чтобы найти следы преступлений двухлетней давности, полиция Адмиралтейского района Петербурга перетряхнула все здание на Московском проспекте и вскрыла сейф гендиректора «Проекта 111».

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, сувенирная компания стала объектом повышенного внимания следователя Адмиралтейского УМВД Петербурга, который ведет дело двух предпринимателей. Олег Буйлов и Олег Громов обвиняются в извлечении дохода около 53 млн рублей с операций по незаконному обналичиванию денег. Им вменена 172-я статья УК «Незаконная банковская деятельность».

Около месяца назад по тому же делу те же сотрудники полиции приходили в офис книжной сети «Буквоед» на Минеральной улице, следствием чего стали существенные сложности компании с обработкой и выполнением интернет-заказов, так как из офиса увезли часть серверов.

В «Проекте 111», расположенном в здании на Московском проспекте, 10-12, с серверным оборудованием тоже не церемонились. В результате офис в Петербурге к вечеру 12 сентября прекратил работу полностью, а телефоны и почта московского офиса и прочих подразделений работали с повышенной нагрузкой. По данным нашего издания, полиция распилила сейф гендиректора «Проекта 111» Дмитрия Афанасьева.

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В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что незаконную банковскую деятельность фигуранты вели с 2015 по 2017 годы, и объяснили причины обысков у «Проекта 111»: «Ранее управление организацией (по незаконному обналичиванию денег. – прим.ред.) осуществлялось в помещениях дома 10-12 по Московскому проспекту. Следствие считает, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела».

В «Проекте 111» уточняли «Фонтанке», что полицейские никак не объясняли свои действия, назвав лишь статью 182. Возможно, им немного послышалось, а следователь все же произнес «статья 172».

Читатели «Фонтанки» из числа офисных сотрудников других компаний, арендующих площади на Московском, 10-12, сообщили, что полиция обыскивала все здание.


© Фонтанка.Ру

Справка:

В мае 2019 года Росфинмониторинг обратил внимание на чрезвычайную финансовую активность компаний с невыразительными названиями «Опт-Групп», «Юником», «Торгснабсервис» и «Петробалткомплект». По версии следствия, эти юрлица были объединены в коммерческую организацию, которая фактически функционировала в качестве банка, но лицензии нужной не имела. Расчетные счета якобы использовались как банковские счета клиентов, желавших обналичить денежные средства.

Основателями теневого банка полиция считает двух петербуржцев. 48-летний Олег Громов по ЕГРЮЛ является гендиректором и владельцем ООО «Бизнес-сервис». 47-летний Олег Буйлов входит в совет директоров специального конструкторского бюро «СКБ КОМ». Судя по описанию, оно торгует обогревателями. Полиция полагает, что Громов и Буйлов подыскивали контрагентов и предоставляли им расчетные счета «Опт-Групп», «Юникома», «Торгснабсервиса» и «Петробалткомплекта» для размещения денежных средств. Переводы оформлялись под видом оплаты работ или поставки товаров, эти сделки следствие считает мнимыми. Дальнейшая судьба денег зависела от желания клиентов. Они просили либо «перекинуть» деньги на счета других подконтрольных им фирм, либо получить их в наличной форме. Комиссия за обналичивание, посчитали в полиции, составляла около 6 процентов. Остальное возвращалось клиентам. За 2015-2017 годы обналичено 700 миллионов рублей, а непосредственно через фигурантов – 500 миллионов.

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