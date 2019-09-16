Эхо «Буквоеда». В сейфе директора крупнейшей сувенирной компании России искали следы незаконной наличности

Обыски в крупнейшей сувенирной сети России «Проект 111» связаны с делом о незаконной банковской деятельности. Чтобы найти следы преступлений двухлетней давности, полиция Адмиралтейского района Петербурга перетряхнула все здание на Московском проспекте и вскрыла сейф гендиректора «Проекта 111».

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, сувенирная компания стала объектом повышенного внимания следователя Адмиралтейского УМВД Петербурга, который ведет дело двух предпринимателей. Олег Буйлов и Олег Громов обвиняются в извлечении дохода около 53 млн рублей с операций по незаконному обналичиванию денег. Им вменена 172-я статья УК «Незаконная банковская деятельность».

Около месяца назад по тому же делу те же сотрудники полиции приходили в офис книжной сети «Буквоед» на Минеральной улице, следствием чего стали существенные сложности компании с обработкой и выполнением интернет-заказов, так как из офиса увезли часть серверов.

В «Проекте 111», расположенном в здании на Московском проспекте, 10-12, с серверным оборудованием тоже не церемонились. В результате офис в Петербурге к вечеру 12 сентября прекратил работу полностью, а телефоны и почта московского офиса и прочих подразделений работали с повышенной нагрузкой. По данным нашего издания, полиция распилила сейф гендиректора «Проекта 111» Дмитрия Афанасьева.

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В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что незаконную банковскую деятельность фигуранты вели с 2015 по 2017 годы, и объяснили причины обысков у «Проекта 111»: «Ранее управление организацией (по незаконному обналичиванию денег. – прим.ред.) осуществлялось в помещениях дома 10-12 по Московскому проспекту. Следствие считает, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела».

В «Проекте 111» уточняли «Фонтанке», что полицейские никак не объясняли свои действия, назвав лишь статью 182. Возможно, им немного послышалось, а следователь все же произнес «статья 172».

Читатели «Фонтанки» из числа офисных сотрудников других компаний, арендующих площади на Московском, 10-12, сообщили, что полиция обыскивала все здание.