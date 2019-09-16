Навальный сообщил о смерти бабушки юриста его штаба в Воронеже после обысков

Бабушка юриста штаба Алексея Навального в Воронеже Валентина Тараканова умерла от инфаркта в возрасте 79 лет. Как сообщил 16 сентября в Twitter сам Навальный, она попала в больницу после обыска в рамках расследования дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, которые прошли в ее квартире несколько дней назад.

Информацию о смерти бабушки подтвердил в соцсетях и сам юрист штаба Навального в Воронеже Данил Новиков. Он поблагодарил всех сочувствующих за соболезнования.