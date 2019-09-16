«Стоять будем неограниченно». Медведев и его коллега из КНР отужинали в Павловском дворце, горожане вновь томятся в электричках

Как минимум четыре электрички по направлению в Петербург вынуждено стоят под Павловском, вероятней всего, ожидая возвращения кортежей российского и китайского премьер-министров. Поезда растянулись от станции «Поселок» до «Антропшино».

На очередную задержку в районе Царского села пожаловались вечером 16 сентября читатели «Фонтанки», оптимизма которым в послерабочее время не добавил машинист. «Стоим в Царском селе уже больше 15 минут. Как объявил машинист: "Стоять будем неограниченно". Что за издевательство? Люди едут вечером с работы домой», – написали в редакцию петербуржцы около девяти часов.

За задержками электричек в направлении из Поселка в Петербург можно следить на сайте билетного агрегатора «Туту.ру». Поезд №6370 отправился на полчаса позже, в 19:47, в Павловске он был в полдевятого и дальше, судя по всему, все еще не уехал. Электричка класса «Комфорт» №6066 была за станцию от Царского Села в 20:29, также почти на полчаса позже. Поезд №6376 ненадолго застрял под Антропшино, в 21:12 ему удалось миновать принимающий гостей Павловск и уехать в Петербург с отставанием примерно на 15 минут. С опозданием на десять минут, в девять вечера, из Поселка отправилась электричка №6280.

В обратном направлении с Витебского вокзала электричка должна была отправиться в 20.54, однако сервис предупреждает, что возможна отмена — судя по всему, из Петербурга она так и не уехала.

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Отметим, сайт РЖД также предоставляет возможность следить за фактическим движением поездов, однако ни один из вышеперечисленных номеров электричек система не распознала.

Аналогичные «пробки» на железной дороге прочувствовали на себе горожане около семи часов вечера, когда борт Медведева сел в Пулково, отправив в зону ожидания минимум четыре рейса, и остановил поезда на пути в и из Павловска. Премьер-министр осматривал интерьеры дворца в компании премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, коллеги прогулялись с супругами, после чего «пообедали в неформальной обстановке», сообщает РИА «Новости».

Встреча глав правительств России и Китая пройдет в Петербурге во вторник, 17 сентября. Благодаря высоким гостям, город уже успел побить осенний «пробочный рекорд».