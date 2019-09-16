Убийство по любви. За массовую резню в центре Петербурга ответит один иностранец

В Петербурге рассмотрят дело о массовой драке из-за девушки. В материалах дела остался единственный фигурант, хотя в вооруженной стычке участвовали более десяти человек.

В убийстве человека и покушении обвиняется Хаитмурот Хавасов, следует из карточки уголовного дела, поступившего 16 сентября в Дзержинский суд Петербурга. Его арестовали почти год назад после того, как на улице Радищева нашли труп 21-летнего мужчины.

Поиск убийцы вывел на безответную любовь. Устав от ухаживаний, девушка попросила знакомых из Дагестана сказать от себя твердое «нет» настойчивому кавалеру. Те вызвались помочь и назначили «свидание» в центре Петербурга. Общее количество участников превысило десять человек, сильнее всего пострадали южане-россияне. Они убежали с места встречи, но их настигли. Один погиб, второй получил ножевые ранения. Очевидцы рассказывали «Фонтанке», что преследователи были очень похожи на подростков — юркие и быстрые.

Расследование свелось к единоличной роли Хавасова, хотя вместе с ним был арестован еще один уроженец Таджикистана — Азизмурод Омонов. Его судьба неизвестна, но по делу об убийстве и покушении он обвиняемым не значится.

Следствие и прокуратура испытывали сложности с расследованием и доказыванием причастности Хавасова. Летом 2019 года Дзержинский суд Петербурга нашел в обвинительном заключении существенные недостатки и вернул дело на доработку.