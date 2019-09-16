«Достаточно принять мудрое государственное решение». Путин посоветовал Саудовской Аравии закупать российские ПВО после атаки дронов

Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Саудовской Аравии после атаки дронов на ее нефтяные предприятия. Как пишет «Интерфакс», об этом российский президент заявил по итогам трехстороннего саммита по Сирии в Анкаре 16 сентября.

Путин предложил саудитам закупить у России средства защиты, чтобы обезопасить свои нефтяные объекты.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент (Турции Реджеп Тайип – ИФ) Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф"», – заявил Путин.

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Путин троллит (об атаке на саудовские НПЗ): Мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а ее руководству нужно принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана и Турции, закупив у России С-300 и С-400. Они надежно защитят любые объекты Саудовской Аравии pic.twitter.com/Kft4Vp66mK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 сентября 2019 г.

Отметим, Саудовская Аравия традиционно является союзником США в регионе и использует американские вооружения.

Напомним, атака дронов йеменских повстанцев-хуситов на минувших выходных подорвала работу нескольких саудовских нефтяных объектов. Производство нефти после этого в стране сократилось более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн. Как писала «Фонтанка», из-за этого вверх пошли цены на нефть и курс рубля.