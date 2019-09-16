Главный тренер «Зенита» Семак: У «Лиона» огромный потенциал

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак накануне первого матча группового этапа Лиги чемпионов оценил соперника — французский «Лион».

«Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Думаю, «Лион» будет только подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата Франции», – заявил Семак 16 сентября на пресс-конференции в Лионе.

По словам главного тренера «Зенита», у французов очень молодая команда.

«В конце прошлого сезона они приобрели нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом», – подчеркнул Семак.

Матч «Лион» – «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября, начало в 19.55.