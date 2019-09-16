В Госдуму внесен проект об отмене штрафов для школьников за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ

Проект об отмене штрафов для школьников за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ внесен в нижнюю палату парламента ЗакСом Тверской области. Как сообщает 16 сентября «Эхо Москвы», авторы документа против двойного наказания за одно нарушение.

Так на участников государственной итоговой аттестации, нарушивших порядок ее проведения, накладывается штраф. Для граждан он составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. При этом еще и аннулируются результаты экзамена. Мало того, что возбуждение административного дела в отношении учащихся приводит к двойному наказанию, так еще и оно почти автоматически переходит на родителей нарушителя, которым приходится оплачивать штраф.

«Принятие представленного федерального закона позволит применять к участникам государственной итоговой аттестации, нарушившим порядок ее проведения, только одну меру воздействия и снизит финансовую нагрузку на родителей (законных представителей) несовершеннолетних», – поясняют авторы.