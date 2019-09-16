Отпуск петербуржцев в Сардинии продлился из-за проблем с самолетом на полдня

Об очередной задержке возвращения туристов из-за границы сообщают вечером 16 сентября читатели «Фонтанки». На этот раз петербуржцев не отпускает Сардиния.

Рейс авиакомпании S7 № 6126 из аэропорта Ольбия в Италии должен был вылететь в Петербурге еще в 13.35 по местному времени и приземлиться в 18.30 по-московскому. Однако сначала прибытие отложилось до 17 часов. А сейчас на табло время отправки уже значится как 2.05 17 сентября.

В справочной службе авиакомпании затруднились объяснить, с чем связана задержка. Пассажирам же намекнули на какие-то проблемы с самолетом.

Отметим, что сегодня же лишние пол дня петербуржцы провели в Тунисе. Сначала их лайнер задержался в Петербурге. А потом с него пришлось снимать нетрезвого отдыхающего. https://www.fontanka.ru/2019/09/16/124/