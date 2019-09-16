Ужин на Петроградской стороне прервал СОБР. Обсуждали трудности воровского мира на международном уровне

«Фонтанка.ру»

Порядка двадцати человек из-за столиков в кафе «Моцарелла» на Петроградской стороне переместились на Римского-Корсакова в сопровождении СОБРа и оперативников уголовного розыска вечером 16 сентября. Воровская сходка в Петербурге объединила минимум три национальности.

По данным «Фонтанки», два микроавтобуса СОБРа Росгвардии и несколько машин управления уголовного розыска припарковались у бара «Моцарелла» на Большом проспекте, дом 13, около восьми часов вечера. Их интересовала компания молодых людей, которые с вином и закусками пировали с видом на вечерний Петербург. Другие клиенты могли наблюдать, как всю компанию уложили на пол, быстро собрали сумки и вскоре увели в ведомственные автомобили. Оперативники не забыли пожелать ужинающим приятного аппетита и заверить, что более они их не побеспокоят. Заведение действительно принимает гостей и дальше – в «Моцарелле» корреспонденту подтвердили, что место за столиком найдется и в ближайшее время.

По данным «Фонтанки», работал «воровской» отдел уголовного розыска, всех задержанных увезли на Римского-Корсакова. В «Моцарелле», по информации нашего издания, гостей из Чувашии принимали воры родом из Азербайджана, присутствовали и авторитетные представители Грузии. Насколько известно «Фонтанке», ничего конкретного на данный момент им не предъявляют, разгон сходки авторитетных в этническом мире представителей диаспор был скорее профилактическим.