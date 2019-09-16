На Новочеркасском сбили женщину. Иномарка не заметила пешеходного перехода

Авария произошла в самом начале Новочеркасского проспекта около семи часов вечера 16 сентября. Как сообщали «Фонтанке» очевидцы, легковушка сбила немолодую женщину прямо на пешеходному переходе: «Лежит на проезжей части, живая, подложили вещи под голову, люди вокруг, ждут скорую».

В пресс-службе УГИБДД подтвердили, что водитель «Хонды» совершил наезда на 68-летнюю женщину прямо в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая с травмами средней степени тяжести была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.