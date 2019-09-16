Минюст: Международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении ПриватБанком активов в Крыму

Министерство юстриции распространилось вечером 16 сентября письмо , в котором сообщает, что Постоянная палата арбитражного суда в Гааге не полностью отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности России по иску ПриватБанка, о чем СМИ писали несколько дней назад.

«12 сентября 2019 г. международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении ПриватБанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано», – говорится в заявлении Минюста.

Стороны РФ заявляла в суде, что крупнейший банк Украины неоднократно нарушили закон, в том числе прибегали к коррупции: «ПриватБанк скрыл эти сведения. Однако после того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка».

При этом Российская Федерация оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала, которым ранее была признана юрисдикция рассматривать иск банка: «Если трибунал согласится с доводами России, ПриватБанку может быть полностью отказано в иске».

Реклама



Отметим, что Приватбанк через суд в Гааге пытается получить от России один млрд долларов, а Москва, в свою очередь настаивает, что арбитраж в Гааге не обладает нужной юрисдикцией. Приватбанк, 41% которого до национализации принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, обвинял Россию в нарушении обязательств по соглашению о взаимной защите инвестиций и в незаконной экспроприации активов финансовой организации в Крыму.