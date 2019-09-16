СМИ: Бывшего замминистра из Перми обвиняют в расстреле охотничьих собак

Лай собак якобы мешал охотится бывшему замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктору Усенко. После чего он застрелил четырех охотничьих собак.

С обвинением в адрес экс-чиновника, а ныне владельцем и директоров охотхозяйства «Глухарь» выступил председатель Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. Его слова об инциденте 15 сентября цитируют журналисты издания Ura.ru.

«Усенко Виктор Иванович в присутствии районного охотоведа Козлова Виктора хладнокровно расстрелял из машины 4 моих лаек, не ожидая, что я рядом. На мой вопрос ЗАЧЕМ? Смеясь мне в лицо, ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться»., — приводят слова хозяина собак сразу несколько пользователей соцсети «Вконтакте».

Изданию Сенин сообщил, что общался с владельцем собак и тот написал заявление в полицию.