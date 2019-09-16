До залива проще на электричке. Участок Приморского шоссе, что открыли в мае, снова перекрывают до тепла

Часть Приморского шоссе в Петербурге, что тянется вдоль Финского залива от Белоострова до Репино, не простояла открытой и пять месяцев. Водоканал в прошлом сезоне не достроил водовод.

О перекрытии трассы от развязки с Зеленогорским шоссе до улице Репина в одноименном поселке 16 сентября сообщает комитет по транспорту Смольного. Дорога от Петербурга в сторону Приморска на этом участке будет недоступна для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта уже с завтрашнего дня. В таком виде она простоит до самого «шашлычного» сезона, 30 апреля.

Дорожники предлагают ехать в объезд, сворачивая в Белоострове на Зеленогорское шоссе и возвращаясь на Приморское по железнодорожной улице в Репино. По такому же маршруту поедут 211-й автобус, который отправляется от станции метро «Черная речка» в Зеленогорск, и следующие в том же направлении маршрутки. Вновь, как и год назад, будет пущен бесплатный кольцевой маршрут «Репино — Солнечное — Белоостров, Зеленогорское шоссе».

Перекрыть шоссе чиновники разрешили Водоканалу, ГУП там строит магистральный водовод. Те же работы, на том же участке, закрывали трассу с декабря 2018-го по май 2019 года. Сперва перекрытие было двухнедельным, под Новый год шоссе в сторону курорта оказалось недоступным до весны