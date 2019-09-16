ЦБ: Кредитная нагрузка россиян превысила пятилетний пик в большинстве регионов

Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой. Заявление Центробанка 16 сентября цитирует РИА Новости.

Последний пик банки фиксировали в 2013–2014 годах. Сейчас он превышен в 75% регионов.

Месяц назад представители Центробанка уже сообщали, что совокупный уровень долговой нагрузки населения в первой половине 2019 года достиг 10,4%, что, в свою очередь, является пиковым значением с 2014 года.

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, перекос в сегменте потребительского кредитования в стране может отрицательно сказаться на экономике, и если не решить возникшую проблему, то Российская Федерация к 2021 году может войти в рецессию.

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Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 7%.