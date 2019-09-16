«Лесопилка» не готова в «тряпочку». Лесотехнический университет насторожился союзу с Университетом технологий и дизайна

«Лесотехничка» может перестать существовать как отдельный вуз. Ректор говорит, что таким образом ищет финансирование, противники — что пытается сохранить место.

Информация о том, что идея может быть одобрена уже на ученом совете 17 сентября, появилась на лесном форуме Гринписа. «Фонтанке» это подтвердили еще несколько собеседников внутри ЛТУ. По их словам, в понедельник в «лесотехничку» к студентам и преподавателям приезжал ректор университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУТД) Алексей Демидов. Компанию ему составил проректор Павел Луканин, ранее глава Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров, который 3 года назад влился в СПбГУТД. Пафос встречи был понятен: двое когда-то коллег, а нынче два звена в одной вузовской иерархии показывали на своем примере, что объединятся совсем не больно.

Участники встречи рассказали «Фонтанке», что преподаватели вели себя скромно — то ли разделяли эту точку зрения, то ли берегли патроны для завтрашнего ученого совета. Зато студенты, которых отдавали в одно учреждение, а закончить они могут другое, откликнулись нескрываемым скепсисом. «Возможно, мы сегодня предотвратили попытку самоубийства», – подытожил собеседник издания. По данным «Фонтанки», студсовет в итоге выступил против объединения.

Алексей Демидов на звонок ответил, попросил перезвонить позже и больше уже трубку не брал. Зато согласился поговорить с «Фонтанкой» ректор ЛТУ Юрий Беленький. По его словам, непосредственно в повестке заседания ученого совета голосование по вопросу объединения не стоит. Но может быть создана специальная рабочая комиссия для изучения этого варианта. Отношение преподавательского состав будет выражать ученый совет — сам ректор не уполномочен принимать подобных решений.

Беленький не скрывает, что главная мотивация — деньги. «На науку нам ничего не дают, лесной комплекс находится непонятно где, нет ни одного ведущего большого университета, под который можно дать деньги, – говорит ректор. – Мне надо сохранять Ботанический сад, а мне говорят в министерстве — мы не финансируем. Нужны деньги для обеспечения безопасности объектов — более 250 млн. Порядка 800 млн на то, чтобы отремонтировать здания. Это по минимуму! Я уже не говорю о том, чтобы оснастить лаборатории, еще 300 млн. У нас нет промышленных предприятий, которые пришли бы и сказали — мы готовы вкладываться, мы заинтересованы в ваших специалистах. Может так случиться, что нам придется думать — мы можем содержать наш большой имущественный комплекс или нам придется от него отказываться».

Реклама



Противники реформирования ВУЗа с 216-летней историей говорят о том, что потеря самостоятельности поставит крест на профессиональном образовании в и без того разгромленной отрасли. В пример приводят опыт присоединения Московского государственного университета леса к «Бауманке». Беленький утверждает, что задача — сохранить всю материальную базу и научные направления. «Все говорят — вот, старый вуз… Но сейчас без интеграции невозможно развитие. С СПбГУТД у нас порядка 13 общих направлений, – говорит он. – Мы видим, как они объединились с «полимерами», и такой вариант для нас приемлемый. Объединив структуры, они не уничтожали параллельные институты. Нас не постигнет участь СПбГТЭУ, который присоединили к Политеху и убрали дублирующиеся кафедры. Это не вхождение в другой ВУЗ; идея - создать на базе двух университетов один, там будет более 20 тысяч студентов».

Одному из членов ученого совета Владимиру Петрову эта аргументация резонной не кажется. «Если мы хотим решать государственные задачи и двигаться вперед, то логично было собирать все лесные вузы и НИИ лесного хозяйства, которых осталось не так много. Но когда объединяются совершенно разные направления… Мы с тем же успехом можем объединиться с Лесгафта лишь потому, что у нас сильная кафедра физкультуры. Что касается финансирования, то нет никаких гарантий, что создание нового вуза принесет новые деньги, никаких документов».

По словам собеседников «Фонтанки», еще прошлой осенью ни о каком создании одного общего университета на базе двух разных речи не шло. То, что вопрос резко подняли осенью, они связывают с проверкой, которую Минобранауки проводило с 20 мая по 1 июля (акт есть в распоряжении «Фонтанки»). Нарушений выявили немало: ту часть, которая касается использования федеральной собственности, свели к сумме 200 млн (незаконные перепланировки, бездоговорная аренда — например, ООО «Мамин Борщ», стихийные стоянки и др). В сфере финансово-хозяйственной деятельности значится нарушений на 180 млн – из них 130 млн относятся к использованию субсидий; численность административно-хозяйственного персонала превышает предельную на 28,7%, то есть на 260 ставок; зафиксировано опоздавшее повышение оплаты труда — и, напротив, неправомерные стимулирующие выплаты на 160 млн. Есть нарушения по закупкам.

После проверки министерство направило Беленькому письмо, которое выложено в сеть. В нем требовалось предоставить объяснения по всем перечисленным пунктам в течение двух дней. По словам Беленького, все объяснения он дал. «Если бы это был не так, я бы уже ректором не был, – говорит он. – Какие проверки мы только ни проходили, за это мы не переживаем. А если пишут, что у меня проблемы с диссертацией, то у нас есть приказ министерства, что вопрос закрыт».

Говоря о диссертации, ректор имеет в виду расследование «Диссернета», указавшего на большой процент в ней заимствований; в мае 2018 года экспертный совет ВАК по инженерным агропромышленным наукам даже рекомендовал лишить Беленького ученой степени доктора наук, но в итоге степень осталась при нем, а некоторым СМИ пришлось публиковать опровержения своих статей по решению суда.

Если даже все ответы даны и все претензии официально отбиты, антураж складывается так себе — особенно перед новыми выборами ректора, которые должны пройти весной. В этом смысле изменение организационной структуры при сохранении базы позволило бы Беленькому оставить полномочия, но уже не на выборной, а на назначаемой должности главы лесного направления. Ректор эту мотивацию отрицает: «Наши показатели за 4 года только выросли, вышли из красной зоны в зеленую, и мне наоборот говорят — Юрий Иванович, иди. Но если нет понимания, как мы будем дальше двигаться, то и смысла нет идти на ректорство». Собеседники «Фонтанки» задаются вопросом: если 4 года назад все было так плохо, а теперь так радужно, зачем же инициировать объединение именно сейчас — и именно под выборы.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»