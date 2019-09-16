Кабмин привлечет инвесторов в леса. Ключевое слово – «стройка»

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Лесной кодекс. Ими предлагается разрешить застройку одной пятой лесного участка, отданного под рекреационные цели. Текст законопроекта 13 сентября появился на сайте Госдумы.

Согласно предложению кабмина, выделяемый под рекреацию участок должен занимать не более 3% площадей лесничества, в состав которого он входит. А сама стройка не сможет превышать 20% от общей площади участка.

«При этом размещение рекреационных объектов допускается исключительно на лесных участках, входящих в специальную зону, определенную в лесном плане субъекта Российской Федерации после прохождения им процедуры общественного обсуждения», – говорится в тексте пояснительной записки.

В числе возможных капитальных строек объекты туристской индустрии (детские и спортивные лагеря, объекты спорта, туристские парки), учебно-туристических троп, трасс, «а также иных объектов капитального строительства и капитальных строений, сооружений, необходимых для осуществления рекреационной деятельности».

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Несмотря на отдельный пункт о запрете жилого строительства, вопрос, позволят ли поправки кабмина возводить, например, апартаменты в лесу, остается открытым. Сегодня такие комплексы официально в документах могут называться как «санаторно-оздоровительными комплексами», так и гостиницами.

Поправка, утверждают авторы проекта, позволит «качественно повысить уровень отдыха в лесах, инвестиционную привлекательность использования лесов».