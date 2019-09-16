Водители в Петербурге «соревнуются» в пробивании заборов. Один взял сразу два, другой добавил авто

Понедельник, 16 сентября, похоже, стал днём ДТП с препятствиями: за день пострадали несколько ограждений и дорожных знаков.

Ночью «КИА Рио» завалила знак остановки после встречи с «Лексусом» на проспекте Энгельса. Затем одновременно два БМВ снесли ограждения: один на ЗСД, другой на Кронштадтской площади. По их следам пошёл «Рендж Ровер», сквозь забор выскочивший на встречную полосу на Российском проспекте.

Неподалёку, на пересечение проспекта Большевиков и улицы Тельмана, «Лада» тоже пробила забор и устроила-таки ДТП на встречке, врезавшись в SsangYong.

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Дорожные знаки пали под колёсами каршерингового «Рено» на проспекте Обуховской Обороны, 138, и на улице Савушкина. Про вторую аварию в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают подробно: «Водитель ВАЗ-2107 решил быстро повернуть налево с Савушкина на Дибуновскую перед «Лансером», но «Лансер» оказался быстрее и не дал повернуть ВАЗу, при этом «Митсу» отлетел в мирно стоящий «Патрол», наблюдающий со второстепенной за этими гонщиками».

Под вечер жертвами одного ДТП стали сразу два забора. В Осиновой Роще «Дэу Нексия» вылетела в повороте к деревне Дранишники, сломав два ряда ограждений, пишут в «ДТП и ЧП».