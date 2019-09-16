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Происшествия
16.09.2019 19:14
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Суд оштрафовал Совкомбанк за настойчивость. На звонки пожаловался петербуржец, который ничего не должен

Сотня звонков на номер жителя Петербурга послужила поводом для Фрунзенского районного суда оштрафовать Совкомбанк на 110 тысяч рублей. Мужчину «атаковали» в поисках его знакомого. 

О решении 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Петербуржец по фамилии Орлов пожаловался судебным приставам на излишнюю настойчивость в январе этого года. Он объяснил, что ему с разных номеров названивают менеджеры Совкомбанка и требуют погасить кредит их клиента, при этом у самого Орлова долгов перед организацией нет. Его номер действительно был указан в одной из анкет должников как дополнительный, но жалобщик «согласие на взаимодействие не давал». С начала ноября прошлого года по 19 января этого Орлову из банка, установил суд, позвонили 94 раза. Суд признал это административным нарушением и выписал компании штраф. 

«Фонтанка» обратилась в финансовую организацию за комментарием, но ответа на момент публикации не последовало. 

Закон, который регламентирует количество звонков, писем и прочих способов напомнить горожанам о долгах, работает с января 2017 года, набирать номера клиентов по нему можно не чаще 4 раз в месяц. Коллекторские агентства, согласно закону, обязаны записываться в реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. За нарушения компании из него исключают, после чего их деятельность становится нелегальной.

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© Фонтанка.Ру

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