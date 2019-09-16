«Говорить и не бояться». За осужденного на три с половиной года за вывихнутое плечо нацгвардейца актера Устинова «впрягаются» коллеги

Режиссеры и актеры разных театров в соцсетях стали публиковать призывы помочь коллеге-артисту Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Первым за бывшего студента Высшей школы сценических искусств вступился худрук «Сатирикона» и этой школы Константин Райкин. Еще до приговора он стал поручителем Устинова, а сегодня после решения судьи Тверского районного суда заявил, что считает приговор несправедливым и не соответствующим действительности и истине.

«Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то три с половиной года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой», – цитирует Райкина издание «Сноб».

«Друзья-коллеги, впервые обращаюсь с призывом не молчать!», – вступился за коллегу актер Александр Паль. На своей странице в Facebook он призывает выразить своё несогласие с решением суда: «Как нам быть, куда и когда выходить?!?! P.S. Может, кто-нибудь знаком с адвокатом парня, и мы можем узнать, будет ли апелляция?»

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«Впрячься» за Устинова предложил и актер, режиссер МХТ Александр Молочников. В видеообращении, также размещенном в Facebook, он предлагает коллегам обратиться к залу на поклонах после спектакля «1914»: «Давайте не будем молчать и донесем до зрителей. Журналисты отстояли Голунова. Рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!»

24-летний Павел Устинов не признал себя виновным и уверял, что 3 августа просто ждал друзей на площади, когда к нему подбежали сотрудники Росгвардии и стали жестко задерживать. При этом он якобы оказал нацгвардейцу Лягину «активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие». После этого силовик «почувствовал щелчок в плече». За «тянущее воздействие» молодой человек получил 3 года 6 месяцев. Сам момент задержания был зафиксирован на видео, однако суд отказался рассматривать эту запись.