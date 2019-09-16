«Чтобы хотя бы был более эстетичный вид». Фасад театра «Буфф» прикрыли листами бумаги в ожидании ремонта

Листки бумаги с «каменным» принтом на месте гранитных плит на театре «Буфф» на Заневском проспекте, 26, которые появились на фасаде днём 16 сентября, привлекли внимание горожан. Снимки разместили в Telegram-канале «Протестный Петербург». Как выяснила «Фонтанка», распечатанную на принтере облицовку повесили сотрудники культурно-досугового центра «Красногвардейский»: хотя бы так облагородить здание решили, не дождавшись ремонта.

О том, что прикрыть дыры на стенах листами А4, прикрепив их на скотч, додумались не актёры, а работники районного культурного центра, который пользуется частью помещений на Заневском по договору безвозмездного пользования, «Фонтанке» сообщили в «Буффе». Заместитель директора по общим вопросам КДЦ «Красногвардейский» Ирина Егоркина информацию опровергать не стала, но подчеркнула, что на медийность её сотрудники не претендовали: просто хотели сделать фасад со своей стороны чуть более красивым.

«Мы прикрывали, чтобы у нас хотя бы был более-менее эстетичный вид. Когда нам позвонили и сказали, что тут развели целую бучу, якобы театр делает таким образом ремонт, мы это сняли. – сообщила Егоркина, – Так как ремонт делает театр «Буфф», так как здание принадлежит театру «Буфф», в ожидании, когда они дойдут до нас, мы прикрыли пока [отверстия], потому что, когда тут до ремонта дело дойдёт, никто не знает». По словам директора, плитка на доме отваливается массово и со всех сторон.

В театре заявили, что листки бумаги оперативно ликвидированы, а капитальный ремонт фасада запланирован на 2020 год.