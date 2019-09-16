Китайцы и Медведев помогли пробкам в Петербурге поставить осенний рекорд

Загруженность дорог Санкт-Петербурга в понедельник, 16 сентября, к 18:35 достигла 8 баллов. Это первая «восьмёрка» нынешней осенью, до этого по вечерам (вечерний час пик плотнее утреннего) было максимум 7 баллов.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» в «разговорчиках» предлагают скинуться на вертолёт для высоких гостей, однако есть и возражения: представителей КНР слишком много.

Напомним, в Санкт-Петербурге проведут переговоры премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Автомобильному коллапсу предшествовал воздушный, когда гражданские самолёты нарезали круги над Пулково. Кроме того, приостановили движение электричек, открыв переезды для кортежей. Между тем гости продолжают прибывать.