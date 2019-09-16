Почти 500 россиян не могли вылететь из Туниса из-за пьяного пассажира в Пулково

В авиакомпании «Россия» раскрыли причину, почему пассажиры рейса FV 5772 из Туниса в Россию почти полдня провели в аэропорту Энфида-Хаммамет в ожидании рейса. Лайнер, который должен был их забрать, задержался в Санкт-Петербурге.

«Рейс 5772 был задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна из Санкт-Петербурга. В Петербурге вылет был отложен по техническим причинам и в связи со снятием одного из пассажиров с багажом в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал «Фонтанке» 16 сентября официальный представитель авиаперевозчика Сергей Стариков.

По его словам, пассажиры все-таки вылетели из Туниса в 17.45 по московскому времени. Их предупредили о смене расписания через туроператоров. Несмотря на это, читатели «Фонтанки» ранее сообщали, что несколько часов ждут своего вылета.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет с туристами вернется домой в 21.24.