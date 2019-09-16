Приезд Медведева парализовал движение автомобилей и электричек в Петербурге. На подлете — еще один «литерный» борт

Последствия визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Петербург вечером 16 сентября отражены в десятибалльных пробках, но сервис слежения за движением воздушных судов Flightradar24 подсказывает, что может быть хуже. К городу приближается еще один правительственный самолет.

По данным Flightradar24, Ан-148 специального летного отряда «Россия» с регистрационным номером RA-61716 прибывает из Москвы и в настоящее время пролетает над Ленсоветовским, готовясь к посадке в Пулково.

Какие сложности с обеспечением литерных мероприятий могут возникнуть у жителей Петербурга, можно судить по недавнему приземлению Ил-96 с Медведевым. Пассажирские самолеты вынужденно кружили над аэропортом, а автомобилисты встали в мертвых пробках.

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Под VIP-прицелом — южная часть города. Проезд кортежей с премьером России и председателем Госсовета Китая остановили пассажирские электрички. Читатели «Фонтанки» сообщали со станции Царское Село: «Объявили, что электропоезда задерживаются по техническим причинам. Как в сторону Павловска, так и к Петербургу. По составу прошла полиция. На вопрос, когда поедем, ответили, что поедем неизвестно когда».

По данным «Фонтанки», задержка электричек была связана с «перекрытием наоборот»: железнодорожные переезды были доступны для автомобильного транспорта, чтобы проехали кортежи Медведева и китайского гостя, а поездам включили красный свет.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги изданию сообщили, что задержка нескольких поездов составила до 30 минут.