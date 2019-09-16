На поезде с электронной визой будет не allegro. Не все пограничные пункты смогут принять туристов из-за старого оборудования

Неподготовленная инфраструктура может стать препятствием для посещения Петербурга туристами с электронными визами. Как пишет 47news 16 сентября, пройти таможню смогут ли те, кто прилетит, приплывет или приедет на автомобильные пункты пропуска.

Проблема, как выяснило издание, в том, что железнодорожные пограничные пункты в Выборге, Ивангороде, станции Бусловской и на Финляндском вокзале не получили от Минтранса программно-технические комплексы «Мир», которые используются для связи переносного устройства пограничников с серверами, где хранится информация о визах. В первую очередь это коснется пассажиров скоростного поезда Allegro, который следует из Петербурга в Финляндию и обратно.

Поэтому МИДу вскоре придется писать об ограничениях по въезду и размещать информацию в посольствах России в странах, жителям которых с 1 октября можно будет оформлять электронные визы.

Как писала «Фонтанка», упрощенный режим въезда в Петербург и область будет доступен жителям 53 стран меньше чем через месяц.