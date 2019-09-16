В колпинском «Простоквашино» протекла школа. Крышу с нее начали снимать в конце августа

Ученики 589-й школы в Колпинском районе Петербурга оказались во влажных коридорах после дождя 16 сентября. Капель с потолка, которых там и без того хватало, добавилось после демонтажа кровли.

Фотографии интерьеров в соцсетях выложили ученики: на них видно, как затапливает подходы к кабинету ОБЖ и мокнет стенд с образцами военной формы. По коридорам одной из самых больших в так называемом микрорайоне «Простоквашино» школ расставлены ведра, на полу солидные лужи.

Школа, отвечая в тех же соцсетях, поторопилась объяснить, что ремонт уже идет и в процессе возникла некая «аварийная ситуация». Контракт был заключен в конце лета, стоимость ремонта оценивается в 4 млн рублей.

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Работы проводит компания «КГК-Строй», ее директор, Глеб Власов, заверил «Фонтанку», что никаких аварий не было, а просто пошел дождь – его компания вышла на объект в конце августа, доделать крышу, по госконтракту, они должны до конца октября. Власов также отметил, что отправил на крышу школы дополнительные силы и готов работать по воскресеньям. «Сами переживаем, на валидоле сидим», – добавил предприниматель.

На вопрос о том, почему ремонт не начался летом, «Фонтанке» ответили в пресс-службе районной администрации. Конкурс, утверждают чиновники, был объявлен в мае, но все заявки были оформлены с ошибками, выбрать подрядчика с первого раза не удалось, в итоге процесс затянулся до конца лета.

Речи об отмене занятий в школе пока не идет.