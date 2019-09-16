Медведев едет по Петербургу. Магистрали стоят в 10-балльных пробках. Пользователи навигатора говорят о цензуре

Загруженность дорог Санкт-Петербурга к 18 часам 16 сентября достигла «красных» 7 баллов, что бывает нечасто.

Судя по тому, где располагаются пробки – на пути от аэропорта в центр города, – причиной стала не дождливая погода, а визит высоких гостей. Как сообщили 16 сентября в пресс-службе Смольного, в Санкт-Петербурге пройдут переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Тут, кстати, автомобилисты, демонстрировавшие осведомлённость в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора», ошиблись, рассуждая о китайском президенте вместо «оригинального». При этом пользователи сервиса заметили цензуру. «Начали удалять комменты», – пишут они.

За 18 минут, с 17:52 до 18:10, сервис «Яндекс.Пробки» прислал сразу шесть сообщений:

Реклама



17:51, загруженность Ленинского проспекта к Маршала Жукова — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

17:57, необычно сложная пробка — внутренняя сторона КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе. В пробке длиной 7,3 км можно потерять 49 минут, что на 42 минуты больше обычного;

18:00, загруженность Московского проспекта в центр — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

18:00, загруженность Лиговского проспекта из центра — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;

18:00, загруженность Московского шоссе в центр — 10 баллов, что на 4 балла выше обычного;

18:09, необычно сложная пробка — Витебский проспект от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе. В пробке длиной 5,9 км можно потерять 1 час 15 минут, что на 1 час 10 минут больше обычного.

«Перекресток с Ленинского на Московский около 15 минут без движения, Сам в городе. На Пулковское с Дунайского не пускают гайцы, – сообщает телеграм-канал «Мегаполис». – В Пушкине Садовая улица перекрыта. В Павловске весь город оцеплен ДПС, полностью очищена парковка, у «Театральных ворот» стоят автобусы военных и «ОМОН разминирование», из дворца выводят посетителей. Пока неизвестно, учения или нет. Машины ДПС всё ещё прибывают».

Незадолго до транспортного коллапса проблемы были в Пулково: гражданским самолётам приходилось нарезать круги в воздухе. Скорее всего, это тоже связано с визитом Медведева.

Председатель российского правительства в последние дни зачастил на родину. На прошлой неделе он открывал менделеевский форум, затем поздравлял с началом фестиваля «Послание к человеку». А в выходные отмечал свой день рождения.