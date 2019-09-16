В Петербурге суд освободил от наказания американку, приехавшую с наркотиками «для личного потребления»

Пробывшая три месяца в заключении гражданка США Эдри Лорбер освобождена от наказания за хранение наркотиков. В Петербург она приехала с патентом на употребление, но на Россию он не распространяется. Суд вошел в положение юной американки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 16 сентября Московский райсуд приговорил Лорбер к штрафу в 15 тысяч рублей по уголовному делу, возбужденному по статье 228 УК, «Незаконное хранение наркотиков».

«С учетом срока содержания под стражей Лорбер от отбытия наказания освобождена, как и из-под стражи», – уточнили в пресс-службе судов.

Девятнадцатилетняя Одри прилетела в Пулково в июле 2019 года с 24 свертками растительного наркотика общей массой 19 граммов. Полицейские ее задержали и, несмотря на имевшийся патент на употребление в рамках медицинской программы, настояли на помещении американки в СИЗО.