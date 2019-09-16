Отпуск петербуржцев в Тунисе затянулся на полдня из-за задержки рейса

Около 500 человек, которые должны были в 9 утра вылететь в Петербург, до сих пор ждут своего рейса в аэропорту Энфида-Хаммамет.

«Тут 500 чел негодуют. Только что сел самолёт из Питера. Задержался где-то на шесть часов», – сообщили 16 сентября читатели «Фонтанки».

На сайте авиаперевозчика, компании «Россия», напротив рейса FV 5772 стоит пометка «изменение графика».

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По телефону справочной службы авиакомпании «Фонтанке» рассказали, что пассажиры до сих пор ждут вылета, который должен был состояться в 9 утра. Его уже один раз переносили на 15.20 по местному времени (17.20 по Москве).

Когда лайнер вернется – до сих пор не ясно. На онлайн-табло на сайте Пулково указано, что возвращение ожидается в 20.20. При этом на сайте авиакомпании прибытие обозначено в 21.25. В справочной службе призвали верить тому, что указано на сайте.

В пресс-службе перевозчика не удалось получить оперативный комментарий. «Фонтанка» направила запрос по поводу причин задержки.