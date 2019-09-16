Коллегия собралась. Оправданных в Петербурге за обстрел полицейских снова будут судить как бандитов и убийц

Суд в Петербурге заново отобрал коллегию присяжных для дела о нападении на полицейских, которые попали в засаду во время подработки «черными инкассаторами». Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы 16 сентября.

Заседание с новым составом присяжных назначено на 1 октября. Невиновными Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян стали в феврале этого года, когда предыдущая коллегия их практически полностью оправдала. Виновными подсудимых признали только в хранении двух патронов, найденных при обыске их жилища.

В мае Верховный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, в декабре 2015 года Нусимович, Левинский и Геворкян устроили засаду на автомобиль, в котором ехали сотрудники транспортной полиции: убили одного и тяжело ранили второго, подожгли служебное авто и скрылись. Найти их сотрудникам петербургского уголовного розыска удалось через полгода кропотливой работы. Не обнаруженными остались 24 млн, которые сотрудники помогали перевозить, предоставив услуги «черных инкассаторов».