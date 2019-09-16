На Кубани горящая машина, в которой ехала семья с детьми, взорвалась на глазах пожарных

Супруги и их два маленьких ребёнка госпитализированы после взрыва в машине на Кубани. Видеозапись взрыва впечатляет: он случился внезапно, когда машина уже вовсю полыхала.

СУ СК по Краснодарскому краю называет инцидент «хлопком». «Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о хлопке газового баллона в легковом автомобиле», – сообщается на сайте управления.

По предварительным данным, днём 15 сентября в городе Тихорецк, на Ленинградской улице, в автомобиле ВАЗ-2109, где находилась семья, произошло «возгорание и последующий хлопок газового баллона». Очевидцы вызвали пожарную службу.

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По данным краевого ГУ МЧС, тушить пришлось два автомобиля и кровлю соседнего магазина — в общей сложности 10 квадратных метров. С огнём пожарные справились за несколько минут.

Подробности этой истории рассказывает 16 сентября издание «Кубань 24». Мужчина купил баллон с бытовым газом и повёз его в багажнике. В дороге люди почувствовали запах, отец семейства припарковал машину, и все успели выйти из салона. Началось возгорание. Пожарные уже разматывали рукав, когда произошёл мощный хлопок.

Семья попала в больницу из-за отравления газом, их жизням ничего не угрожает. По сведениям издания, один ребёнок – грудного возраста. Он не пострадал, его оставили в больничной палате вместе с матерью.