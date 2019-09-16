«Разговаривали с глазу на глаз». Путин рассказал о переговорах с Эрдоганом

Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган почти два часа общались в режиме тет-а-тет. Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, об этом по итогам переговоров в Анкаре 16 сентября сообщил сам Путин.

«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем по Идлибской зоне. Поговорили по ситуации в Заевфратье», — цитирует агентство слова Путина.

По словам российского президента, Турция и РФ будут «координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии». Кроме того, говорили и о формировании конституционного комитета страны. Путин подчеркнул, что члены этого комитета должны «действовать самостоятельно» и не подвергаться давлению извне.

Напомним, в Анкаре российский президент встречается с главами государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Помимо Эрдогана Путин также провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.