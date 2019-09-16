Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

ПАО Сбербанк

Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.

По желанию клиента, кассир будет добавлять к сумме покупки сумму снятия наличности, после чего будет необходимо подтверждение операции при помощи ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т.е. клиент будет подтверждать покупку и выдачу единовременно без увеличения времени обслуживания на кассе. Получить наличными можно будет до 5 000 руб. за одну операцию при наличии денежных средств в кассе, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 руб., для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Мы надеемся, что данный сервис поможет покупателям, привыкшим использовать наличные, сделать шаг к безналичным покупкам и почувствовать, насколько удобно пользоваться картой. Кроме того, новый сервис сэкономит время жителей крупных городов, ведь теперь им не нужно искать банкомат: снятие наличных можно совместить с покупкой».

Евгений Римский, управляющий директор по качеству и закупкам, «ВкусВилл»: «Мы всегда стремимся оправдать доверие покупателей и предлагаем для их удобства новые инновационные сервисы. В партнёрстве со "Сбербанком" у нас появилась возможность предложить услугу получения наличных на кассе. Уверены, что ее удобство по достоинству оценят посетители магазинов сети "ВкусВилл"».

Снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт МИР находится на стадии подключения и будет реализован до конца года. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.