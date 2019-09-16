В Смольном посчитали, сколько китайских туристов посетили Петербург за полгода

Четыреста тысяч туристов из Поднебесной только за шесть месяцев 2019 года посетили Санкт-Петербург. Такие цифры озвучил врио губернатора Александр Беглов на встрече 16 сентября с заместителем Генерального секретаря Постоянного комитета КПК провинции Шэньси Хэ Жун.

Развитию связей способствует прямое авиасообщение с 8 китайскими городами, в том числе с Сианем – столицей провинции Шэньси.

Жители Китая составляют не только самую многочисленную группу туристов, но и большинство иностранных студентов в Петербурге. Только в минувшем учебном году их было 5,5 тысяч. «У трех вузов нашего города есть представительства в Китае. В том числе в Сиани открыто представительство Санкт-Петербургского государственного экономического университета», – говорится в сообщении.

Помимо студентов, в Петербурге работают сотрудники трехсот китайских компаний, а товарооборот за первый квартал 2019 года вырос на 15%. Глава города пригласил китайских инвесторов из провинции Шэньси принять участие в строительстве гостиниц, отметив, что правительство Петербурга оказывает поддержку инвесторам.

Напомним, туристы из Китая прибывают в Петербург без визовых ограничений. По итогам 2018 года число гостей составило почти 700 тысяч человек. Остров Хайнань в 2018 году посетили 250 тысяч российских граждан.