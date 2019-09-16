Вокзал не продается. Три причала на Неве делит арбитражный суд

Компания из ярославского Углича требует продать ей причалы Речного вокзала. Смольный только что овладел ими в результате многолетней борьбы, думает о своем проекте и расставаться не собирается. Ярославцы демонстрируют серьезность намерений - предлагают 100 миллионов сразу.

Александр Чиженок/Коммерсантъ

ООО «Анхель», зарегистрированное в Угличе Ярославской области, арендует три причала на берегу Невы с почтовым адресом: проспект Обуховской Обороны, 106, с ноября 2014 года. Объект, как писала «Фонтанка», несмотря на то, что носит громкое название «Речной вокзал», по сути, является просто причальной стенкой. Но именно этот участок один из тех, которые называют в Смольном, обсуждая строительство настоящего вокзала.

Аккуратная оплата аренды, знание федерального закона № 159 («Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности») и своевременное обращение в Росимущество с требованием реализации преимущественного права выкупа – основные аргументы компании, изложенные в исковом заявлении, принятом к производству Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Генеральный директор и стопроцентный владелец «Анхеля» Андрей Лаверчук согласен с проведенной Росимуществом оценкой причалов в 100 млн рублей, готов выложить сумму сразу, но требует продать их его компании. Исковое заявление проникнуто неприятием чиновничьей бюрократии: мол, мы своевременно обратились в территориальное Росимущество, сделали все, как написано в нормативных актах, а чиновники как в болоте – засосалось и не булькает. Название иска – «О признании незаконным бездействия государственного органа», основное требование – признав, заставить продать «Анхелю» причалы петербургского «Речного вокзала».

Вокзал располагается на набережной Невы по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 106. Фактически он состоит из небольшой территории, где находятся старенькое здание и три причала:

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• причал хозбытстоков,

• причал без названия,

• причал пассажирский для скоростного флота.

Земля, на которой располагаются все три причала, попадает в водоохранную зону и не может стать частной собственностью, поэтому ООО «Анхель» добивается приобретения самих причалов.

В территориальном Росимуществе, как сообщили «Фонтанке» неформально, возражают на иск с византийской вежливостью: мы все сделали, как положено, можете ознакомиться с соответствующими циркулярами; но продать причалы, к сожалению, не можем, потому как нельзя продать то, чего нет, все они с некоторых пор принадлежат Смольному и находятся в оперативном управлении Агентства внешнего транспорта комитета по транспорту. Когда кто-то интересуется принадлежащим Санкт-Петербургу имуществом, этот кто-то должен обращаться в комитет имущественных отношений.

Андрей Лаверчук, конечно же, обратился – и зря. «Действие федерального закона № 159 не распространяется на недвижимое имущество, принадлежащее госучреждениям на праве оперативного управления», – любезно сообщил ему 27 августа заместитель председателя комитета Александр Герман.

Наверное, читая письмо из КИО, Андрей Лаверчук подумал, что его перехитрили.

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Он обратился в арбитражный суд 18 июля, даже не подозревая о том, что 1 августа тот же КИО официально закрепит причалы Речного вокзала за Агентством внешнего транспорта. Того же 1 августа генеральный директор «Анхеля» отправил письмо в КИО, ответ на который вы только что прочитали. Точно так же завязший в переписке с государственными органами власти бизнесмен вряд ли предполагал, что премьер-министр Дмитрий Медведев за три недели до того подписал распоряжение, состоящее ровно из двух пунктов:

1. Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность г. Санкт-Петербурга объекты недвижимого имущества согласно приложению.

2. Росимуществу совместно с правительством Санкт-Петербурга обеспечить в установленном порядке реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.



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Распоряжение правительства РФ от 25 июня 2019 г.



Все выглядит так, будто «Анхель» проиграл в многолетней подковерной борьбе. Она началась в 2014 году, когда причалы Речного вокзала принадлежали Российской Федерации, а управляло ими ФГУП «Электронные торги и безопасность». В июле 2015-го тогдашний вице-губернатор Игорь Албин письменно возмущался: ЭТБ уже год, как провел аукцион на право заключения договора аренды причалов, хотя арендатор был – ОАО «Пассажирский порт». Но арендатора коварно не уведомили, причалы отдали зарегистрированному за несколько дней до аукциона «Анхелю», и вот городским речным перевозкам настал мрак: стоимость стоянки судов у причалов выросла на 60–70%, выявлена куча формальных нарушений, загрузка причалов по сравнению с 2014 годом с трудом дотягивает до 10%. Все это написано в письме бывшего вице-губернатора в Росимущество, и есть все основания полагать, что тогда-то и начались события, которые сегодня привели «Анхель» в состояние истца.



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Письмо вице-губернатора Петербурга Игоря Албина



Годы переписки с участием лично Георгия Полтавченко выявили интригу. 18 октября 2018 года очередной врио руководителя Росимущества, Денис Солодовников, предложил петербургскому комитету имущественных отношений прислать проект распоряжения правительства РФ о передаче причалов в городскую собственность вместе с обосновывающими документами. А 11 декабря врио начальника управления имущественных отношений Росимущества Антон Алферов предложил территориальному управлению ведомства подготовить документы в связи с обращением «Анхеля» о приватизации причалов.

Позиция Солодовникова, видимо, перевесила. 25 июня следующего года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче причалов в собственность Петербурга.

О том, что Смольный боролся за Речной вокзал не просто так, стало понятно за 5 недель до того – 16 мая широкой аудитории стало известно о проекте создания нового пассажирского порта с участием военного холдинга «Алмаз-Антей». Проект раскрыли к Петербургскому международному экономическому форуму, но, похоже, он не пошел. О его дальнейшем развитии не сообщалось, источник в «Алмаз-Антее» анонимно сказал «Фонтанке», что проект пока «под сукном» из-за неопределенности источников инвестиций. Но расставаться с причалами город, судя по всему, не намерен вне зависимости от того, получиться ли проект с «Алмаз-Антеем».

«Анхелю» остался суд, который, впрочем, не последняя карта, разыгрываемая владельцем компании.

ООО «Анхель» зарегистрировано 29 октября 2014 года в городе Углич Ярославской области с уставным капиталом в 10 000 рублей. Аукцион на заключение договора аренды причалов петербургского Речного вокзала «Анхель» выиграл ровно через 13 дней – 12 ноября 2014 года.

На тот момент компания принадлежала жительнице Углича Светлане Жуковой. В 2008 году она была председателем первичной профсоюзной организации студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, С 26 мая 2015 года компания целиком принадлежит жителю Углича Андрею Лаверчуку, который, впрочем, давно проживает на Лиговском проспекте в Петербурге.

4 февраля 2019 года Андрей Лаверчук зарегистрировал в Ленинградской области еще одну компанию – ООО «Ленавиа» с уставным капиталом в 1 млн рублей. 2 июля «Коммерсантъ» рассказал о планах новой компании участвовать в строительстве аэропорта в Сиверском вместе с крупнейшим в России частным железнодорожным перевозчиком «Евросиб». Издание сообщило, что «Ленавиа», в отличие от «Евросиба», заявило о готовности построить аэропорт на собственные инвестиции – речь идет о 15 млрд рублей.

Так что, независимо от результата судебного процесса о покупке причалов Речного вокзала, Андрей Лаверчук имеет как минимум один козырь в запасе – он готов построить в Ленинградской области аэропорт на собственные 15 миллиардов. Правда, в правительстве Ленинградской области автору этих строк на вопрос о развитии проекта аэропорта в Сиверском отреагировали сдержанно: «Мы ждем технико-экономические обоснования проекта от обоих инвесторов».

В любом случае договор аренды причалов у «Анхеля» истекает 22 ноября 2019 года, и не похоже, что Агентство внешнего транспорта захочет продлить его.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»