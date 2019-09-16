Самолеты в Пулково могли задерживаться из-за Медведева. Он встречается в Петербурге с китайским коллегой

Самолеты нарезали круги в Пулково из-за подлета президентского борта, однако Владимира Путина на нем не было. По предварительной информации, в Петербург мог прибыть премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщили 16 сентября в пресс-службе Смольного, в Северной столице пройдут переговоры Медведева с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Отметим, председатель российского правительства зачастил на родину: на прошлой неделе он открывал в Петербурге менделеевский форум, затем поздравлял с началом фестиваля «Послание к человеку». В выходные Дмитрий Медведев отмечал свой день рождения.

Как сообщала ранее «Фонтанка», на посадку задерживались как минимум шесть рейсов, на вылет — как минимум пять. В пресс-службе Пулково заявили, что в аэропорту проходят «специальные летные мероприятия».