Группа RBI выиграла на торгах участок федеральной земли на проспекте Большевиков

Участок площадью 3,7 га на углу проспекта Большевиков и улицы Крыленко достался на аукционе Группе RBI за 472 млн рублей. Как сообщили "Фонтанке" 16 сентября в компании, здесь построят 30 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Аукцион, организованный "Дом.РФ", проходил в электронном формате. Стоимость участка, ранее находившегося в федеральной собственности, стартовала с 401 млн рублей, а по итогам сделки его цена выросла более чем на 70 млн рублей.

Земельный участок с незавершенными объектами строительства расположен по адресу: проспект Большевиков, д. 22, корп. 1, литера А, – неподалеку от Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. В планах Группы RBI построить на этом месте около 30 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса со всей необходимой социальной инфраструктурой. Подробностей о предстоящем проекте пока не сообщается.

Опыт строительства в Невском районе у Группы уже есть – в 2018 году введен в эксплуатацию жилой комплекс "Дом на набережной" неподалеку от станции метро "Елизаровская".