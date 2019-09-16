Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД

Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.

21 сентября в Санкт-Петербурге пройдет творческая встреча с историком моды, известным художником по костюму, искусствоведом и популярным телеведущим Александром Васильевым. Лейтмотив встречи – модные тенденции осенне-зимнего сезона 2019-2020. Событие состоится в новом гипермаркете шуб ЛЁД в ТРК «Меркурий».

Гостям и жителям Северной столицы представится уникальная возможность узнать все о самых популярных цветах и фасонах предстоящего сезона, получить индивидуальные советы по стилю, а при желании сразу приобрести тот самый must have осенне-зимнего гардероба. В программе встречи также – автограф-сессия и фотосессия с Александром Васильевым. И конечно, множество подарков, сюрпризов и головокружительные скидки от гипермаркета шуб ЛЁД! Ведь девиз сети – Ломаем цены! И 21 сентября каждый сможет в этом убедиться лично.

Добраться до нового магазина не составит труда: ТРК «Меркурий» находится в популярном Приморском районе Петербурга, в непосредственной близости от метро «Беговая».

Ждем вас по адресу: ул. Савушкина, д. 141, лит. А, ТРК «Меркурий» 2 этаж. Начало в 14:00. Вход свободный!

Справка

Первый гипермаркет шуб ЛЁД открылся в Петербурге осенью 2018 года на Пулковском шоссе, д. 17, корпус 2. На праздник, посвященный его открытию, где специальным гостем был Александр Васильев, пришло более 1000 человек.