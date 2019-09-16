В центре Петербурга станет жарче. Минкульт начал борьбу за чистоту фасадов домов-памятников от кондиционеров и антенн

Минкульт правкой в закон об охране культурного наследия повысит градус в домах-памятниках и заберет «лишние телеканалы». Рестораны в центре города предвидят закрытие.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Министерство культуры разродилось законопроектом по запрету размещения на стенах домов-памятников кондиционеров, спутниковых тарелок и прочих технических излишеств, кроме систем охраны. Городские чиновники в целом «за», а на вопрос, куда девать всю технику, напомнили о пользе современных мобильных установок климат-контроля. Только ресторанам в центре деваться некуда: демонтаж вытяжек для них – первый этап закрытия.

Минкультуры после почти двух лет работы внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете размещения кондиционеров и других технических устройств на фасадах домов-памятников. Документ предлагает внести правки в 73-й федеральный закон «Об объектах культурного наследия». Он фактически уточняет существующий сейчас запрет.

В действующей редакции запрещается изменять внешний облик и проводить работы, которые способствуют ухудшению сохранности здания. Однако о том, насколько меняет кондиционерная установка вид дома, до сих пор можно было дискутировать. Федеральное ведомство предложило прямо запретить «украшать» фасады домов-памятников кондиционерами, спутниковыми тарелками и антеннами и другими техническими устройствами. При этом речь идет обо всех фасадах, которые являются предметами охраны. То есть запрет может распространяться и на «уличные», и на дворовые стены зданий, о каком бы глухом «колодце» ни шла речь. Исключение делается только для систем охраны и сигнализации.

В пояснительной записке Минкульт добавил, что дело не только в эстетике, но и безопасности. Установка «кондеев», например, требует сверления сквозных отверстий. Предугадать, как они повлияют на существующие скрытые от взгляда трещины в старой кладке и перекрытиях, невозможно.

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Любителям кондиционеров и спутникового ТВ предлагается дать приличную фору, чтобы снять с фасадов уже имеющиеся устройства. Больше повезло квартирантам. С фасадов жилого фонда установки климат-контроля и прочие излишества будут снимать только при проведении работ по сохранению такого ОКН, включающих реставрацию и приспособление объекта для современного использования. Фактически столкнуться с проблемой жильцы могут только через годы и даже десятилетия. А вот владельцам и пользователям зданий, не отнесенных к жилому фонду, на очистку фасадов отводится всего 180 дней после вступления поправок в силу.

Спрашивать будут либо с собственников, либо с унитарных предприятий или учреждений, использующих здания на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, и юрлиц, которые получили объект в безвозмездное пользование. «На иные формы владения и использования ОКН, в том числе на отношения аренды, данные требования распространяться не будут», – говорится в пояснительной записке.

Хуже всего в этой ситуации придется ресторанному бизнесу. Руководитель подразделения юридического согласования ООО «Амрест» Илья Тарасов рассказал «Фонтанке», что рестораны не обязаны устанавливать кондиционеры, поэтому самое худшее — в помещениях станет жарче. Другой вопрос, что поправки в законопроект могут прикрыть большинство заведений общепита в историческом центре по требованиям СанПиНа.

«Если вы выйдете и посмотрите на любое здание, где расположен любой общепит, со стороны двора, увидите внешние воздуховоды систем вентиляции. Эта прямоугольная или круглая металлическая труба в простонародье называется "вытяжкой". Действующие санитарные нормы обязывают общепит иметь эту вытяжку», – говорит ресторатор. Труба должна торчать на метр выше конька крыши. Отсутствие этого элемента грозит заведению закрытием. Так как ее сложно причислить к системам охраны или сигнализации, установка автоматически попадает под запрет вместе с «кондеями».

Эксперт отметил, что существуют альтернативные средства фильтрации воздуха, однако на данный момент санитарные нормы не разрешают их установку вместо вентиляции. «Сейчас идет обсуждение поправок СанПиНов. Их может поменять Роспотребнадзор. Но пока дальше предложения дело не пошло», – добавил он.

В определенный момент перед горожанами встанет вопрос: куда же переносить оборудование? Жильцам домов – объектов культурного наследия в этом вопросе не обойтись без согласования с городским комитетом по охране памятников. КГИОП в комментарии «Фонтанке» пояснил, что считает возможным размещение кондиционеров на дворовом фасаде, в чердачных помещениях и на крышах таких зданий, только если установка не нарушает предмет охраны и исключительно в составе процедур по сохранению объекта.

«КГИОП считает категорически недопустимым размещение блоков кондиционеров на лицевых фасадах, а также со стороны дворовых фасадов, имеющих насыщенную отделку или своеобразную архитектонику и композицию», – сообщили в профильном комитете.

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На вопрос «а куда тогда можно» в Смольном напомнили, что традиционные кондиционеры — не самый лучший способ создания благоприятной среды, в том числе и с точки зрения здоровья. И посоветовали горожанам присмотреться к мобильным климатическим комплексам, которые не требуют теплоотвода за пределы помещения.

К слову, одна из обитательниц исторического дома (дореволюционной постройки) рассказала журналисту, что в свое время установить кондиционер на дворовый фасад ей запретила управляющая компания. С тех пор в квартире поселилась переносная установка «размером со стиральную машину». Роль наружного блока выполняет шланг, который высунут в открытое окно. Проникновение теплого воздуха с улицы через щель предотвращает сомнительная с точки зрения элегантности конструкция из полиэтилена и скотча.

«Теоретически возможно размещение кондиционеров в оконном проеме, но необходимо в каждом конкретном случае смотреть, не является ли рисунок и расстекловка предметом охраны», – предупреждает член президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Впрочем, в последнее время туго приходится и обитателям обычных многоэтажек, которые повесили на фасады кондиционеры или спутниковые тарелки. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о повальных требованиях (вплоть до исков) демонтировать остекление лоджий в обычных домах спальных районов города. С кондиционерами творится ровно та же история, которая начинается с жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург» и заканчивается либо добровольным демонтажом, либо судебным разбирательством.

Например, некий «Мишаня Х.» пожаловался на кондиционер, размещенный на жилой новостройке в Усть-Славянке (Советский проспект, 43, корпус 1, строение 1). Аналогичный исход — на улице Маршала Захарова, где внимательную «Ирину Б.» не устроила установка климат-контроля на кирпичном нежилом здании. Или на проспекте Просвещения, 81. Демонтажу на последнем адресе поспособствовал вполне профессиональный жалобщик «Александр С.», на счету которого почти 1,7 тысячи обращений. Собственнику квартир одной из брежневок на Светлановском проспекте пока пришло только письмо из ЖКС №1 Калининского района с принуждением снять кондиционер. Если владелец его проигнорирует, через некоторое время может обнаружить в почтовом ящике повестку в суд.

Согласно законодательству, размещать установки кондиционирования, спутниковые антенны и тарелки возможно только при согласовании с комитетом по градостроительству и архитектуре. При этом стена жилого дома является общедомовым имуществом, и, по-хорошему, перед тем, как что-то на нее повесить, необходимо получить добро всех собственников помещений. В одной из компаний, предлагающих услуги по согласованию, «Фонтанке» озвучили ценник и сроки — 9 тысяч рублей и полтора месяца.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»