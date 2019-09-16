Бессудные две недели закончились. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти возобновил работу после переезда

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября начал работу в новом здании по адресу: улица Смольного, дом 6. Перед этим учреждение закрывалось на 2 недели, на время переезда.

Информация о возобновлении деятельности опубликована на сайте суда. Никаких справок и дел для ознакомления учреждение не выдавало со 2 по 15 сентября. Причем о вынужденном перерыве заинтересованные стороны узнали буквально накануне. Собеседники «Фонтанки» в юридическом сообществе утверждали, что последствия они будут ощущать еще полгода.

С Суворовского проспекта Арбитражный суд переехал в новое здание на ул. Смольного, 6, общей площадью 32,5 тыс. кв. м, на месте снесенного корпуса ПНИ № 1. Его стоимость составила 5,3 млрд рублей. Первоначально новый дворец правосудия подрядилось строить ОАО «Мостострой № 6», но из-за банкротства предприятия сроки сильно сдвинулись.