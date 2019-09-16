«Как "Бессмертный полк"». Реконструкторы из Петербурга готовятся перейти Альпы по стопам Суворова

Реконструкторы из Петербурга и их коллеги из Швейцарии на две недели отправятся в Альпы, чтобы повторить поход Александра Суворова 1799 года. Сто человек переоденутся в костюмы, максимально похожие на старинные, возьмут в руки макеты оружия и устроят мини-сражения в горах. Погрузиться в реалии хотят настолько, что собираются есть кашу и устраивать мини-реконструкции сражений в исторические даты. Также участники откажутся от сотовых телефонов по время похода.

Проект придумал реконструктор из Северной столицы Пётр Кнопф. Как в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул директор Музея Суворова Владимир Гронский, куда два года назад с просьбой изучить коллекцию и фонды обратился энтузиаст, к походу реконструкторы готовились давно: «Смотрели оружие, то, какой был крой мундиров и как скреплялись швы, какие сапоги были», и начали делать идентичные костюмы на свои деньги. Как отметил Гронский, стоимость одного комплекта может достигать ста тысяч рублей. Мемориальный музей начинание поддержал и со своей стороны устроил просветительскую работу: желающим читали лекции о походе, вспоминали биографии полководца Суворова и его сподвижников, а затем помогли найти спонсора, который согласился отвезти участников в Швейцарию.

Чтобы присоединиться к походу, любой желающий мог заполнить заявку на сайте http://suvorov220.ru/ru/. В небольшом списке обязательных условий — готовность проходить физическую подготовку и ответственно отнестись к воссозданию «исторической» формы егеря или мушкетёра. Денежный взнос, как указано на странице, — 10–15 тысяч рублей. 21 сентября команда стартует на перевале Сен-Готтард — согласно задумке, поход современный должен совпадать по датам с историческим и закончиться 4 октября.

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Среди 50 российских реконструкторов половина оказались новичками, «отправлять в добрый путь» и сажать на автобусы их готовятся в Музее Суворова 17 сентября.

«В 13.00 у нас будет торжественная церемония проводов, она будет сопровождаться открытием выставки "Тайная жизнь оловянных солдатиков. Альпийский поход Суворова", которая будет рассказывать о самой большой в мире диораме, посвященной альпийскому переходу, — поделился с «Фонтанкой» Гронский. — Это событие интересное, и нам оно нравится тем, что оно, как "Бессмертный полк" — не по указанию чьему-то [появилось], а его начали сами люди. Память о подвиге русских чудо-богатырей во главе с Суворовым жива, и молодые люди ценят, понимают, что этот поход был невероятным», – сообщил он.

Вместе с реконструкторами в поход отправится валун из села Кончанское с цитатами Суворова: его возложат в городе Вайнгартен, где после перехода через Альпы были похоронены погибшие русские солдаты. Напутствовать команду перед подъёмом в горы собираются вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв и Валентина Матвиенко, которые приедут на встречу российских реконструкторов с европейскими.

Село Кончанское знаменито тем, что именно оттуда на военную операцию 1799 года призвали Александра Суворова.