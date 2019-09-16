Автобус в Томске влетел в столб и опрокинулся. В соцсетях благодарят мужчину с топором

Маршрутный автобус ПАЗ с двумя десятками пассажиров попал в серьёзное ДТП в Томске. До приезда оперативных служб пострадавшим помогали очевидцы.

Как сообщает региональное УМВД, 16 сентября в 17:13 по местному времени на улице Иркутский тракт, 61, 50-летний водитель автобуса совершил наезд на опору линии электропередачи. От удара транспортное средство опрокинулось на бок.

Пострадали семь человек, передаёт РИА «Томск» со ссылкой на городской центр организации и контроля пассажироперевозок.

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В компании-перевозчике ООО «ТрансАвто» агентству заявили, что водитель автобуса проходил утром медосвидетельствование, техническое состояние транспортного средства перед рейсом проверили специалисты. «Пока неясно, с чем связано – с технеисправностью или с водителем что-то случилось. Скорее всего, это человеческий фактор», – пояснили в компании.

В группе «Регион-70 | Томск» «ВКонтакте» обсуждают разные версии произошедшего. Владимир пишет, что автобус уходил от столкновения. Кто-то считает, что водителю стало плохо.

«У автобуса что-то с ходовой, он ходом в столб ушёл, звуков тормозов не было слышно, – предполагает Маша. – Если б не в столб врезался, то в машины, которые стояли припаркованные возле рынка. А народ – молодцы, на помощь пассажирам многие пришли, и службы быстро прибыли. Р.S. Мужику с топором отдельное спасибо за спасение пассажиров». «Не было никого, час пик, в это время я забирала ребёнка со школы, выезжала с перекрёстка, скорость у него была приличная, вот только куда он так гнал», – удивляется Эльвира.

Также в группе называют большее число пострадавших и уточняют, что детей среди них не было. «Уже восемь человек привезли, бабушка без сознания», – сообщает Наталья.

Дорога оказалась перекрытой, образовались плотные пробки. Чтобы убрать маршрутку с проезжей части, на место ДТП приехал эвакуатор, однако прочности его троса не хватило, чтобы поднять транспортное средство, пишут «Новости в Томске». В итоге транспортное средство всё-таки поставили на колёса.